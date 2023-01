Invité du jour

Tal Brutmann, historien : "dans 'Un album d’Auschwitz', il y a un impensé dans le rapport à l'image"

Par : Pauline PACCARD

À la veille du 78e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, l'invité de France 24 est Tal Brutmann, historien et spécialiste de la Shoah. Il a travaillé plusieurs années avec les historiens allemands Stefan Hördler et Christoph Kreutzmüller pour publier le livre "Un album d’Auschwitz. Comment les nazis ont photographié leurs crimes". Un ouvrage de recherche dans lequel il se penche sur un document historique essentiel et mal connu du grand public, "l'Album d’Auschwitz".