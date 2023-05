Invité du jour

Stefano Montefiori, journaliste : "Entre Français et Italiens, on doit éviter de se crisper"

Par : Philomé ROBERT

Notre invité de ce vendredi est le journaliste italien Stefano Montefiori, correspondant à Paris du quotidien Corriere della Serra. Il vient de publier "Rendez-nous la Joconde ! et autres malentendus franco-italiens" (Éditions Stock). Il revient sur l’actuel contentieux migratoire entre Paris et Rome et plus largement sur les querelles franco-italiennes liées à l’histoire ou à la gastronomie, entre autres.