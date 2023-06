Invité du jour

Jean Jouzel, climatologue : "Les méga-feux deviennent incontrôlables"

Le climatologue Jean Jouzel est un ancien vice-président du "Groupe 1" du Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (Giec). Alors que plus de 5 millions d'hectares de forêts ont brûlé au Canada en quelques semaines, les autorités parlent d'une "situation sans précédent". Jean Jouzel analyse le lien entre ces méga-feux et les conditions climatiques extrêmes. Il revient également sur le 6e rapport du Giec et l'urgence de maîtriser le réchauffement climatique.