Journal de l'Afrique

Centrafrique : tensions à six jours des élections présidentielle et législatives

Par : Rebecca MARTIN | Karim YAHIAOUI | Harold GIRARD

La situation reste volatile en Centrafrique à quelques jours des élections présidentielle et législatives. Trois des groupes armés les plus importants se sont unifiés et ont attaqué des axes routiers vendredi. Nous faisons le point avec Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix.