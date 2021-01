Chômage, instabilité politique... Dix ans après la révolution en Tunisie, les défis demeurent

Le 14 janvier 2011 en Tunisie, les manifestants se rassemblaient pour réclamer une réforme en profondeur du régime et surtout le départ de Ben Ali. Le pays a célébré jeudi le 10e anniversaire de sa révolution. Mais les défis restent nombreux et les jeunes sont amères. Retrouvez notre édition spéciale du Journal de l'Afrique avec l'analyse de Khadija Mohsen-Finan, enseignante à l'université Panthéon-Sorbonne et auteure de "Tunisie, l'apprentissage de la démocratie". Reportages et direct depuis Tunis avec notre envoyé spécial, Karim Yahiaoui.