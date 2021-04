Un nombre "important" de combattants islamistes ont été tués par les forces mozambicaines au cours de combats visant à reprendre Palma, a déclaré dimanche le chef des opérations militaires sur place. L'armée assure avoir repris cette ville du nord-est du pays, tombée fin mars aux mains de groupes jihadistes.

Également au menu du Journal de l'Afrique :

À six jours de l'élection présidentielle au Bénin, nous avons recueilli le témoignage d'un juge de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, qui a quitté ses fonctions et fui le pays. Essowé Batamoussi dénonce des pressions du pouvoir sur certains dossiers, notamment celui de l'opposante Reckya Madougou. Il affirme qu'elle a été placée en détention provisoire par la Cour sur ordre de la chancellerie. Des révélations qualifiées de "complot" par les autorités béninoises, à quelques jours de l'élection présidentielle. Vous entendrez le juge Essowé Batamoussi, interrogé par Célia Caracena.

Un projet de loi prévoyant de déchoir des Algériens de la diaspora de leur nationalité, notamment pour des actes "préjudiciables aux intérêts de l'État", a été "retiré" en raison de "son interprétation erronée", a annoncé dimanche soir le président algérien. Les détails depuis Alger.

L'élection présidentielle à Djibouti est prévue ce vendredi. Le pays est dirigé par le même homme depuis 1999 : Ismaïl Omar Guelleh. Tous les partis d'opposition ont décidé de boycotter. Le seul adversaire du président sortant est un indépendant. L'opposition considère qu'il n'est là que pour donner de la crédibilité au scrutin. Ces dernières années, plusieurs opposants politiques ou activistes ont fui le pays. Harold Girard est allé à la rencontre de certains d'entre eux, à Bruxelles.

Enfin, le Cameroun est en deuil. Le cardinal Christian Tumi, archevêque émérite de Douala, connu pour ses tentatives de médiation entre les sécessionnistes anglophones et le gouvernement, est mort samedi à l'âge de 90 ans. Retour sur son parcours dans ce journal.

