Journal de l'Afrique

La Cour pénale internationale a condamné jeudi Dominic Ongwen, enfant soldat ougandais devenu un commandant de la brutale rébellion de l'Armée de résistance du Seigneur (LRA), à 25 ans de prison pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les réactions dans ce journal.

L’état de siège en Ituri et au Nord Kivu dans l’Est de la RDC est officiellement entré en vigueur ce jeudi. Mais les opérations sur le terrain ne devraient pas commencer avant quelques jours. En cause : une erreur dans l’annonce des nominations des nouveaux gouverneurs militaires… et un retard dans la prise en fonction de ces derniers. On fait le point avec notre correspondant Clément Bonnerot.

Le Burkina Faso, comme nombre de pays voisins, est en pleine saison chaude. Durant cette période les coupures d'électricité sont un fléau pour la population. Afin de répondre à ce défi majeur, le gouvernement burkinabè a misé sur l'énergie solaire mais son impact reste encore insuffisant.

Enfin le champion du monde des poids lourds d'arts martiaux mixtes (MMA), Francis Ngannou, a été accueilli en héros lors de son retour dans son village natal de Batié, dans l'ouest du Cameroun. Toutes les images dans cette édition.

