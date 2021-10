Sommet Afrique-France : les jeunes veulent repenser les relations

Sommet Afrique- France pour penser de nouvelles relations © France 24

Le Journal de l'Afrique vous propose une émission spéciale à l'occasion du sommet Afrique-France organisé les 8 et 9 octobre. Nous partons à la rencontre de jeunes leaders du continent qui ont décidé d'agir et qui proposent des solutions pour que les relations entre Paris et l'Afrique évoluent.