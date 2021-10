Journal de l'Afrique

Edition spéciale depuis le "nouveau sommet Afrique - France" à Montpellier

Nouveau Sommet Afrique - France à Montpellier © France 24

Comment changer les relations entre la France et l'Afrique? C'est pour relever ce défi politique, historique et économique que le président Français Emmanuel Macron a lancé ce nouveau Sommet Afrique-France ici à Montpellier dans le sud de la France. Un sommet d'un genre nouveau sans chef d'État mais autour de la jeunesse et la société civile. Dans ce journal, autour des invités parties prenantes de ce sommet, nous tenterons de comprendre les enjeux de cet évènement.