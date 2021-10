Journal de l'Afrique

Amnesty International a appelé mercredi la communauté internationale à accroître d'urgence son aide humanitaire à Madagascar, dont plusieurs régions du Grand Sud sont frappées par une sécheresse inédite résultant du réchauffement climatique. Selon l'organisation, elle "a amené près d’un million de personnes au bord de la famine". Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty, est notre invitée.

Publicité

Les affrontements entre manifestants et forces de sécurité ont fait un nouveau mort, jeudi 28 octobre, à Khartoum, au quatrième jour d'un coup d'État militaire refusé par la rue et par la communauté internationale qui veulent le retour des civils au pouvoir au Soudan. Le général Abdel Fattah al-Burhane, désormais seul aux commandes de ce pays pauvre d'Afrique de l'Est plongé dans le marasme politique et miné par les conflits, a dissous le gouvernement censé assurer la transition vers la démocratie et fait arrêter ministres et hauts responsables civils.

En Guinée, depuis le coup d'État qui a renversé début septembre le président Alpha Condé, les femmes se mobilisent pour une meilleure représentation dans le futur gouvernement de transition. Depuis quelques jours, des organisations féminines sillonnent les marchés et autres lieux publics de Conakry pour plaider leur cause. Des ONG qui réclament une parité hommes et femmes dans le gouvernement. Les précisions de Malick Diakité.

Un sentiment d'injustice anime les influenceurs sénégalais présents sur Tik Tok. Le nouveau géant des réseaux sociaux au milliard d'utilisateurs dans le monde a ouvert ces derniers mois un fonds de 250 millions d'euros destiné à rémunérer les créateurs de contenus. Cette rémunération n'est cependant accessible qu'en Europe et aux États-Unis, ce qui crée la frustration des créateurs au Sénégal. Le reportage à Dakar d'Elimane Ndao.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne