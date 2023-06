Journal de l'Afrique

La justice malienne est saisie d'une action engagée par l'État contre la Minusma, accusée d'espionnage après la publication d'un rapport accablant pour l'armée nationale. Cette plainte fait suite à la publication d'un rapport du Haut-Commissariat aux droits de l'Homme de l'ONU, fondé sur une enquête de la division des droits de l'Homme de la Minusma. Il accuse l'armée malienne et des combattants "étrangers" d'avoir exécuté au moins 500 personnes à Moura lors d'une opération antijihadiste.

La police ougandaise a annoncé l'arrestation de "20 collaborateurs" présumés des rebelles ADF après le massacre imputé à des jihadistes qui a fait au moins 42 morts dans une école situé dans le district de Kasese, près de la frontière de la République démocratique du Congo. Les familles des victimes doivent désormais reconnaitre les corps de leurs proches. Les autorités ont demandé aux familles d'effectuer des test ADN pour faciliter l'identification.

Ce 20 juin est la Journée mondiale des réfugiés, l'occasion d'aller au Burundi. Le pays a lancé depuis 5 ans un grand programme de rapatriement des réfugiés installés au Rwanda et en Tanzanie. En 2015, suite à une crise politique enclenchée par des manifestations contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza alors au pouvoir, 400 000 personnes avaient fui la répression et les violences. Depuis, la paix est revenue et au moins la moitié des exilés ont été rapatriés. leur réintégration est un véritable défi… Reportage de notre envoyé spécial dans le pays Clément Di Roma.

Dans le Nord du Burkina Faso c'est l'insécurité et le terrorisme qui poussent les populations à fuir. Ils sont environs 30 000 a avoir rejoint le Niger voisin. Certains évitent les camps de réfugiés, de peur d'y être ciblés. Reportage d'Harold Girard.

