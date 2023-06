Journal de l'Afrique

Soudan : deux mois après le début du conflit, situation tendue à la frontière avec le Tchad

La situation à la frontière entre le Tchad et le Soudan devient de plus en plus compliquée. Fuyant la guerre qui sévit depuis plus de deux mois, les Soudanais tentent de fuir vers les pays voisins. Selon les Nations unies, plus de 150 000 personnes ont déjà fui le Darfour vers le Tchad. Un afflux de réfugiés qui inquiète les autorités tchadiennes, les risques sécuritaires étant importants. Les précisons de Mamadou Djimtebaye, correspondant à N'Djamena.