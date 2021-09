Cybercriminalité : l'union fait la force ?

Cybersécurité : l'union fait la force ?

Par : Ali LAIDI

Souvent invisibles, mais jamais indolores, les batailles dans le cyberespace sont de plus en plus nombreuses. Les États et les entreprises affrontent les cybercriminels tandis que les grandes puissances ne s'épargnent aucun coup tordu. Pour en parler, Ali Laidi reçoit le général Marc Watin-Augouard, fondateur et délégué du Forum international de la cybersécurité, qui a lieu chaque année à Lille début septembre.