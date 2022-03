L'Entretien de l'intelligence économique

Guerre en Ukraine : l'exfiltration de chefs d'entreprises et de leurs familles

Par : Ali LAIDI

Exfiltrer les cadres, les patrons et leurs familles du bourbier ukrainien : telle est la mission confiée à notre invité, Elie Khoury. Il dirige la société Impala, société de conseil spécialisée dans la gestion du risque, et filiale du groupe Byblos spécialisé dans la sécurité des biens et des personnes. Elie Khoury explique les conditions dans lesquelles sa société exfiltre des patrons ukrainiens, qu'elle avait déjà encouragés à quitter le pays plusieurs mois avant que n'éclate la guerre.