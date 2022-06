Agroalimentaire : développer le marché du bio en Europe pour réduire les importations

11:50 Claude Gruffat, député européen du groupe Verts/Alliance libre européenne © France 24

Par : Ali LAIDI

Du bio oui, mais du bio européen ! C'est le combat que mène, Claude Gruffat député vert européen et ancien président de la coopérative Biocoop. Il milite pour que l'Europe produise plus de produits suivant les principes de l'agriculture biologique et en importe moins, notamment en raison de la pollution générée par le transport de ces produits.