L'Entretien de l'intelligence économique

L'Afrique à la conquête de l'espace : une première base de lancement spatial ouvre à Djibouti

11:16 INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE © FRANCE 24

Par : Ali LAIDI

Les Africains entrent dans la course aux étoiles : Djibouti a récemment annoncé la création d'une base de lancement spatial. Le ciel est désormais vu comme un outil crucial de développement et de souveraineté, non seulement pour ce petit État mais pour l'ensemble du continent africain. Pour en parler, Ali Laïdi reçoit Nabil Mohamed Ahmed, ministre de de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de Djibouti.