L'Entretien

Dans un entretien accordé à France 24, Eddie Komboïgo, candidat à la présidentielle du 22 novembre au Burkina Faso, accuse le chef de l’État sortant, Roch Marc Christian Kaboré, d’avoir laissé les terroristes entrer dans le pays et appelle à "aller vers une diplomatie intelligente". Il se dit, par ailleurs, confiant dans sa capacité à remporter la présidentielle et nie être le candidat de l’ancien président Blaise Compaoré, dont il souhaite le retour au Burkina Faso.

Dans un entretien accordé à France 24, Eddie Komboïgo, candidat à la présidentielle du 22 novembre prochain au Burkina Faso et président du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), le parti de l’ancien président Blaise Compaoré, affirme qu’il se sent en position de remporter le scrutin. Il nie être le candidat de Blaise Compaoré, affirmant que c’est au contraire le président sortant, Roch Marc Christian Kaboré, qui incarne la continuité avec les 27 années au pouvoir de Blaise Compaoré. "Je suis un militant de base, qui a fait sa trajectoire normale", affirme-t-il sur France 24. "Je crois que le CDP à ses chances de remporter cette élection".

Eddie Komboïgo accuse, par ailleurs, l’actuel chef de l’État, qui brigue un second mandat, d’avoir laissé entrer les groupes jihadistes dans le pays et d’être responsable de la détérioration sécuritaire. Il estime que le manque d’anticipation face à cette menace a eu pour conséquence de plonger le pays dans la tourmente, avec des effets économiques et sociaux dramatiques. Le président du CDP sous-entend qu'il vaut mieux négocier avec les groupes terroristes, plutôt que de les combattre, afin de mettre fin au cycle de violences et de permettre au pays de repartir de l’avant. "Le Burkina Faso ne peut pas supporter cinq ans de guerre", déclare-t-il. "Il faut aller vers une diplomatie intelligente".

Enfin, Eddie Komboïgo appelle au retour au pays de Blaise Compaoré, exilé en Côte d’Ivoire, depuis sa chute en 2014, notant qu’une telle perspective n’a été évoquée que récemment par le président Kaboré et ce, pour des raisons électoralistes, selon lui. Il affirme que l’ancien chef de l’État devra, s’il rentre, répondre de ses actes, mais devant "une justice transitionnelle". "Il faut lui permettre de rentrer le plus rapidement possible et organiser les instances d'une réconciliation sérieuse", assure-t-il.

