L'Entretien

"Je suis très inquiète pour ma sœur Loujain al-Hathloul, féministe emprisonnée en Arabie saoudite"

Par : Marc PERELMAN 13 mn

Depuis deux ans et demi, Loujain al-Hathloul, 31 ans, pilier du féminisme en Arabie saoudite, est incarcérée sans jugement dans une prison près de Riyad. Le 26 octobre, la militante a entamé une grève de la faim car on lui interdit désormais d'avoir des contacts avec sa famille. Sa sœur, Alia al-Hathloul, qui est sans nouvelles d’elle depuis plusieurs semaines se dit "très inquiète". Elle exhorte les autorités saoudiennes à libérer Loujain, alors que le pays s’apprête à présider le sommet du G20, les 21 et 22 novembre. "C'est le moment de la libérer", dit-elle sur France 24.