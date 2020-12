Karine Lacombe : "La pandémie n'est pas maîtrisée mais on s’achemine vers une sortie de crise"

L'ENTRETIEN © FRANCE 24

Par : Mariam PIRZADEH 13 mn

Le gouvernement français vient de durcir les conditions du déconfinement prévu le 15 décembre. Une décision médicalement justifiée, selon Karine Lacombe, cheffe de service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine, à Paris, et qui estime que la pandémie n'est "pas encore complètement maîtrisée". Si une troisième vague est même à prévoir, selon elle, une meilleure connaissance du Covid-19 permettra de la surmonter avec plus de "sérénité". Plus rassurant, également, la vaccination à venir, qui nous fait entrer dans une "nouvelle ère" de la lutte contre la pandémie.