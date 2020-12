L'Entretien

Ancien footballeur international camerounais, Pierre Achille Webo est entraîneur adjoint du club d'Istanbul Başakşehir depuis 2019. Le 8 décembre, au cours d’un match opposant son club au PSG, il a été victime de propos racistes de la part du quatrième arbitre roumain. Fait inédit : l’interruption du match est venue des joueurs eux-mêmes. "Il faut que la FIFA et l’UEFA prennent des décisions très fortes" contre le racisme, affirme l’entraîneur, rappelant que "ce n’est pas qu’un problème dans le football. C’est un fléau qu’il faut éradiquer partout".

Pierre Achille Webo assure ne pas avoir eu de contacts avec l’arbitre incriminé ou des autres membres du corps arbitral. L’UEFA a lancé une enquête. Il espère que des sanctions seront prises, mais redoute que "comme d'habitude, rien ne se passe".

En remerciant les membres de son club ainsi que ceux du PSG qui ont fait preuve de solidarité en décidant de quitter le terrain, il estime que le foot est entré dans une nouvelle ère, celle où les joueurs prennent le pouvoir et font bouger les choses. "La donne est en train de changer", assure Pierre Achille Webo. Plus efficaces que les instances ou les clubs, c’est grâce à eux et à ce type de réaction que le racisme, espère-t-il, sera banni.

