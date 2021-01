L'Entretien

"On ne pourra pas changer le Liban avec les mêmes acteurs", selon l'ex-député Michel Moawad

Le président du "Mouvement de l’indépendance" libanais Michel Moawad explique sur France 24 que le Liban, frappé par une crise sans précédent, n’a plus le choix : soit il renouvelle complètement sa classe politique, soit les Libanais sombrent dans "un suicide collectif". L’immixtion de Téhéran via le Hezbollah libanais demeure pour l’ex-député une cause majeure du marasme dans lequel est plongé le Pays du Cèdre.