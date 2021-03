Algérie : "le système Bouteflika est toujours là", déplore l'opposante Zoubida Assoul

L'ENTRETIEN

Par : Marc PERELMAN

Zoubida Assoul, ancienne magistrate, avocate, présidente du parti de l'Union pour le changement et le progrès, s'est entretenue avec France 24 depuis Alger. Alors que le mouvement de contestation populaire du Hirak vient de reprendre après un an d'interruption, notre invitée estime que la fin de la présidence d'Abdelaziz Bouteflika n'est que la première étape d'un long combat : si "quelques hommes politiques" ont été remplacés, le "système érigé par l'ancien président demeure", pérennisant gabegie et politique de la rente.