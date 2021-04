L'Entretien

Bintou Keita vient de prendre ses fonctions de représentante spéciale pour la République démocratique du Congo et cheffe de la Monusco. Dans un entretien accordé à France 24, elle revient sur les priorités de son mandat.

La sécurité des civils dans l'est du pays reste un des défis majeurs de sa mission. Bintou Keita, représentante spéciale pour la République démocratique du Congo et nouvelle cheffe de la Monusco (Mission de l'ONU en RD Congo), ambitionne de renforcer les liens opérationnels entre les forces de l'ONU et celles du gouvernement congolais pour lutter plus efficacement contre les groupes armés. "On n'est pas encore tout à fait là où nous devrions être en termes d'opérations conjointes mais je pense que nous allons vers la bonne direction", affime-t-elle.

