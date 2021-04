L'Entretien

Isabelle Mandraud : "Le poutinisme est un système"

Par : Julien FANCIULLI 15 mn

Annexion de la Crimée, crimes de guerre en Syrie, élimination d'opposants jusqu’en Centrafrique, envoi de mercenaires sur des terrains de guerre : la Russie de Vladimir Poutine s’est invitée partout sur la planète, à la faveur du vide diplomatique laissé par les Occidentaux. Pour Isabelle Mandraud, journaliste au Monde, et co-auteur, avecJulien Théron, de l’ouvrage, "Poutine, la stratégie du désordre" (éd. Tallandier), ce chaos est parfaitement voulu. Selon elle, "Moscou et Pékin partagent un but commun : bousculer cet ordre international qui ne leur convient pas".