L'Entretien

Mankeur Ndiaye, chef de la Minusca : "L'ex-président Bozizé reste une menace" pour la Centrafrique

Par : Marc PERELMAN

Mankeur Ndiaye est envoyé spécial du Secrétaire général de l'ONU pour la Centrafrique et chef de la Minusa, la mission de l'ONU sur place. Dans cet entretien à France 24, il estime que l’ex-président centrafricain François Bozizé, "s’engageant dans la rébellion et ayant tout fait pour empêcher la tenue d’élections", est "responsable d’une "entreprise criminelle". Il a démenti "toute action militaire conjointe" entre Moscou et la Minusca et dit avoir bon espoir que les forces armées centrafricaines reprennent le contrôle de l’ensemble du territoire national d’ici quelques mois.