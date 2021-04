L'Entretien

Transformé à nouveau en vaccinodrome ce week-end, le Groupama Stadium à Lyon accueille plusieurs milliers de personnes dans le cadre de la campagne de vaccination contre le Covid-19. Le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, revient sur ce défi logistique et sur la crise de la Covid-19 qui pénalise lourdement le football français.

Comme de nombreux stades, le Groupama Stadium de l'Olympique Lyonnais se transforme en centre géant de vaccination contre le Covid-19. "On vient de passer une période tellement difficile, que rendre service et faire en sorte, tout en apportant nos infrastructures, de donner des solutions à la société, c'est vraiment un moment de satisfaction", se réjouit le président du club, Jean-Michel Aulas, dans un entretien accordé à France 24.

Il s'inquiète des conséquences de la crise sur le football français, en termes économiques, mais aussi sur la formation des jeunes joueurs et "le lien social qui a été rompu".

Jean-Michel Aulas avait était un des principaux présidents de clubs à combattre la fin prématurée de la saison 2019-2020 du championnat de football français. En dépit de recours en justice, il n'avait pas pu obtenir la reprise de la Ligue 1. "On ne nous a pas écoutés, peut-être par dogmatisme, et aujourd'hui tout le monde s'en mord les doigts", regrette-t-il.

Désormais, l'enjeu pour les clubs est de faire revenir le public dans les stades, les matchs de la saison en cours se jouant à huit clos. "On aurait très bien pu imaginer beaucoup plus tôt, et je crois que ça va se faire dans le mois prochain, un certain nombre de contrôles et aussi de limitations qui auraient fait qu'il n'y a pas plus de danger à venir dans un stade aussi vaste avec des limites que de boucler complètement le stade", estime-t-il.

