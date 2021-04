L'Entretien

Nicolas Beytout : "Internet c'est l'audience, la presse papier c'est l'influence"

L'avenir de la presse française décryptée par le président-fondateur de l'Opinion © France 24

Par : Christophe DANSETTE 14 mn

À l'occasion du 2 000e numéro de L'Opinion, un journal qui se veut libéral et pro-européen, France 24 reçoit son président-fondateur, Nicolas Beytout. Il livre son analyse sur l'avenir de la presse écrite qui, d'après lui, n'est pas prête de disparaitre puisque "ce qui est imprimé a une influence considérable". Il évoque le rôle des journalistes, à l'heure des réseaux sociaux, comme un rôle centré sur la sélection et la hiérarchisation de l'information. Pour lui, c'est la pluralité des lignes éditoriales des médias qui fait "le sel du débat et de l'information".

Nicolas Beytout revient également sur ce 2 000e numéro de L'Opinon, où le journal donne la plume a une cinquantaine de personnalités, dont le président Emmanuel Macron, en leur demandant d'imaginer la une du 3 000e numéro, dans 4 ans, en avril 2025. "Ça dit beaucoup de choses, parce qu'on lit à travers les projections des invités ce qu'ils ont en tête pour aujourd'hui", explique Nicolas Beytout. Le président du journal l'Opinion s'attarde aussi sur l'impact du Covid-19 sur la presse française. Il constate notamment un boom des abonnements digitaux dans cette période où l'information est plus que jamais nécessaire, et où l'achat de journaux papiers en kiosque peut être perçu comme un risque inutile de contagion.