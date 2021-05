Tran To Nga, victime de "l'agent orange" : "J’ai la conviction que ce que je fais est juste"

L'ENTRETIEN

Par : Cyril PAYEN 13 mn

France 24 reçoit Tran To Nga, victime franco-vietnamienne de "l’agent orange". Pendant la guerre du Vietnam, entre 1961 et 1971, l’armée américaine a déversé 80 millions de litres de cet herbicide ultra-toxique sur les forêts et les champs vietnamiens pour tenter d’empêcher la progression de la guérilla communiste, faisant des millions de victimes, dont Tran To Nga. Aujourd’hui âgée de 79 ans, elle a porté plainte contre les quatorze firmes d'agrochimie ayant fourni l’armée américaine en agent orange, mais la justice française vient de se déclarer incompétente pour juger sa plainte.