L'Entretien

Paul Kagame : "Le rapport Duclert sur le génocide de 1994 est un grand pas en avant"

Par : Marc PERELMAN | Alexandra Brangeon

Dans un entretien exclusif accordé à France 24 et RFI lors d'une visite à Paris lundi, le président rwandais Paul Kagame qualifie de "grand pas en avant" le rapport dirigé par l’historien Vincent Duclert et publié en avril, un document qui concluait que la France avait une responsabilité "lourde et accablante" dans le génocide de 1994 au Rwanda. Le chef d'État africain ajoute que Kigali et Paris ont désormais l’opportunité de bâtir de "bonnes relations".