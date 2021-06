L'Entretien

En déplacement en Côte d'Ivoire et au Sénégal, Franck Riester, le ministre délégué en charge du Commerce extérieur et de l'Attractivité, définit les axes du "New Deal pour l'Afrique" voulu par le Président Emmanuel Macron dans une interview accordée à France 24.

"Ce qui fera la différence dans la relation avec les pays africains, c'est la façon dont nous investissons et dont nous échangeons avec l'Afrique," explique le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, dans un entretien accordé depuis la capitale économique ivoirienne, Abidjan.

Il y a une "volonté d'investir sur des partenariats dans le temps long, dans une démarche gagnante-gagnante avec des partenariats où on respecte nos partenaires", poursuit Franck Riester, pour qui le "New Deal" mise sur "la jeunesse et l'entrepreneuriat" et passe notamment par "l’accompagnement des États dans le financement des infrastructures qui sont clés pour ensuite accompagner le développement économique".

"Nous sommes dans une démarche durable et responsable ; durable en respectant l'environnement et responsable en veillant à ce que les enjeux sociaux et sociétaux soient pris en compte", ajoute le ministre délégué. Pour ce faire, Paris entend "tripler les DTS [droits de tirage spéciaux, NDLR] : les augmenter à hauteur de 100 milliards d'euros pour l'Afrique" afin de "trouver les voies et moyens pour que le financement de la dette soit durable et pérenne".

Franck Riester est également revenu sur la volonté d’augmenter les échanges commerciaux avec l'Afrique anglophone et la nécessité de fabriquer des vaccins contre le Covid-19 directement sur le continent. La France a entamé des travaux pour créer une usine de production et de distribution de vaccins à Dakar, "parce que l'Afrique a besoin de pouvoir produire des vaccins sur son sol pour cette pandémie, mais aussi pour les prochaines".

