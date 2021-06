L'Entretien

Déborah, compagne d'Olivier Dubois, détenu au Mali : "Les enfants et moi attendons ton retour"

Déborah Al Hawi Al Masri, compagne de l'otage Olivier Dubois © FRANCE 24

Par : Marc PERELMAN | David BACHÉ 13 mn

Il y a deux mois, le journaliste Olivier Dubois était enlevé à Gao, dans le Nord du Mali. Il est aujourd'hui le seul otage français au monde, détenu par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, dirigé par Iyad Ag Ghali. Depuis Bamako, sa compagne, Deborah Al Hawi Al Marsi s’est entretenue avec David Baché de RFI et Marc Perelman de France 24. Dans un message d’espoir, elle s'adresse à Olivier Dubois, qu’elle attend "dans la patience et la confiance".