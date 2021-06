L'Entretien

Le ministre des affaires étrangères de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) autoproclamée en 1976 et dont le territoire est revendiqué par le Maroc, affirme qu'une guerre se déroule avec le Maroc depuis plusieurs mois dans la région. Il précise toutefois resté ouvert à un dialogue avec le Maroc pour tenter de briser l'impasse actuelle. Mohamed Salek Ould Salek explique également que le président du Front Polisario, Brahim Ghali, va mieux depuis son retour d'Espagne où il a été hospitalisé.

Publicité

Selon Mohamed Salek Ould Salek, si les grandes batailles n'ont pas encore eu lieu, les hostilités sont bel et bien à nouveau déclarées entre le Maroc et le Front Polisario. Il dit espérer que l'administration du président Joe Biden reviendra sur la décision de celle de son prédécesseur, Donald Trump, de reconnaitre la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Une décision qui, selon lui, viole le droit international et écarte les États-Unis de toute possibilité de médiation. Il nie que le Maroc a désormais pris l’avantage sur le plan diplomatique sur ce dossier et appelle les pays amis du Maroc, comme la France te l'Espagne, à adopter une position plus équilibrée.

Il dément également que le président du Front Polisario, Brahim Ghali, se soit rendu en secret en Espagne et que les autorités espagnoles aient cherché à le faire partir une fois sa présence rendue publique.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne