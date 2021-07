L'Entretien

L'astronaute français Thomas Pesquet a accordé à France 24 et RFI un entretien exclusif depuis la Station spatiale internationale (ISS). Il aborde sa dernière sortie extravéhiculaire, l'arrivée d'un nouveau module de l'ISS ou encore la suite de sa mission. Il revient également sur le succès de la campagne de recrutement d'astronautes de l'ESA en regrettant le manque de candidates féminines.

Le 23 avril, Thomas Pesquet décollait avec la Mission Alpha, depuis le centre spatial Kennedy, pour sa deuxième mission en orbite autour de la Terre d'une durée de six mois, à bord de la Station spatiale internationale (ISS).

Trois mois après son arrivée dans l'ISS, et à mi-chemin de son deuxième séjour au-dessus de la Terre, le spationaute français revient dans cet entretien sur plusieurs points de sa mission et sur ses sensations à bord.

"Un temps un peu long" pour un deuxième séjour

Thomas Pesquet réagit à son séjour actuel dans l'ISS, interrogé sur son ressenti d'être loin de ses proches pour encore quelques mois et qui plus est dans un lieu exigu. "On peut trouver le temps un peu long, c'est clair", explique-t-il, "et bizarrement plus la seconde fois que la première".

"Psychologiquement, la deuxième mission est un peu plus difficile parce qu'il y a peut-être moins le plaisir de la découverte, l'excitation de se dire 'je suis dans l'espace ça va peut-être être la seule fois de ma vie'", se souvient le spationaute. "La première fois je voulais vraiment tout faire, appeler tous mes amis au téléphone, prendre toutes les photos de la Terre où j'étais jamais allé, puis faire tout ce qu'on pouvait faire dans l'espace en une fois. Je ne savais pas si j'allais revenir."

Alors que cette fois, Thomas Pesquet ressent "moins de pression" et "un peu moins cette excitation" de la première fois dans l'ISS. Le spationaute relativise cependant : "En même temps, il y a d'autres métiers difficiles... ça fait partie du boulot, ce n'est pas la partie la plus drôle mais on a de la chance dans la station, on peut quand même communiquer par emails, par téléphone, par vidéoconférence... donc on essaie de se concentrer sur les choses positives. On est tous patients, et on sait tous que le retour sur Terre sera un bon moment."

Une dernière sortie extravéhiculaire "vertigineuse"

Interrogé sur sa dernière sortie dans l'espace pour installer de nouveaux panneaux solaires sur la Station spatiale internationale, Thomas Pesquet se dit "content et soulagé" d'être arrivé à effectuer cette mission avec ses collègues.

"On se sent bien car on a réussi à installer ces panneaux solaires", poursuit-il, avant d'ajouter : "Ce n'était pourtant pas gagné : la première sortie ne s'est pas passée, si je puis dire, de manière entièrement nominale..."

Le spationaute évoque aussi les sensations lors de ces sorties : "C'était vraiment des charges lourdes, une chorégraphie compliquée, avec le bras robotique on était proches des panneaux solaires, il y avait toujours un peu de stress, il fallait toujours faire attention à ce qu'on faisait... C'était beaucoup plus vertigineux que ce que j'avais pu faire avant, et puis physiquement c'était beaucoup plus difficile".

