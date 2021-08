L'Entretien

Evan Fournier : "On est fiers de cette médaille d'argent !"

Evan Fournier, médaillé d'argent aux JO de Tokyo avec l'équipe de France de basket-ball. © France 24

Par : Mathieu CAVADA 6 mn

Tout juste rentré de Tokyo avec sa médaille d'argent, le basketteur Evan Fournier est revenu pour France 24 sur le beau parcours olympique de l'équipe de France. En progrès constant, les Bleus ne se sont inclinés qu'en finale, face aux redoutables Américains, contre qui ils "ont joué les yeux dans les yeux". Il évoque également la saison NBA à venir et son arrivée chez les New York Knicks, où il ne portera plus son numéro fétiche, le 94.