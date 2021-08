L'Entretien

Dans une interview accordée à France 24 et à RFI, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge dresse le bilan des 100 premiers jours du gouvernement de l’Union sacrée.

Sur le plan économique, le Premier ministre revient sur la signature d’un accord avec le Fonds monétaire international, "attendu depuis plus de dix ans".

L'état de siège, décrété le 6 mai 2021 dans les provinces de l'est du pays, a selon lui permis "plus de 3 500 redditions" d’anciens combattants, "et c'est évolutif".

Enfin, il revient sur la désignation des membres de la Céni et demande à tous les acteurs de "se surpasser" pour pouvoir mettre en œuvre le bureau de cette commission.

