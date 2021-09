L'Entretien

Choguel Kokalla Maïga, Premier ministre malien : "Nous devons tirer les leçons du passé"

Choguel Kokalla Maïga, Premier ministre malien © Capture France 24

Par : Carrie NOOTEN | Emmanuel SAINT-MARTIN 13 mn

Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a accordé à France 24 et RFI un entretien en marge de l’Assemblée générale de l'ONU à New York. Il regrette, une fois de plus, la suspension des opérations militaires françaises qu'il qualifie d'abandon "en plein vol". Il s'exprime aussi sur la transition politique au Mali et les élections générales prévues le 27 février. Il défend un calendrier réaliste permettant de "minimiser les risques de contestation des résultats", quitte à décaler ce scrutin.