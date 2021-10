Jean-Marc Sauvé : le rapport sur la pédocriminalité dans l'Église "est un choc, une sorte de séisme"

L'ENTRETIEN © FRANCE 24

Par : Marc PERELMAN 1 mn

France 24 reçoit Jean-Marc Sauvé, président de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église catholique, qui a rendu son rapport cette semaine, après deux ans et demi d’enquête, en révélant que 216 000 enfants ont été abusés sexuellement par des prêtres, religieux et religieuses depuis les années 1950. Pour Jean-Marc Sauvé, l’Église n’a pas été "en capacité de voir ni d’entendre". Il juge "indispensable et inévitable" qu’elle reconnaisse sa responsabilité systémique.