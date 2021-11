Mamady Doumbouya, président de transition : "Nous voulons rendre le pouvoir aux Guinéens"

L'Entretien, du président guinéen de transition Mamady Doumbouya. © FRANCE 24

Par : Alain FOKA 1 mn

Le colonel et président guinéen de transition Mamady Doumbouya est l’invité de France 24 depuis Conakry. Il s’est emparé des rênes du pays au terme d’un coup d’État le 5 septembre, évinçant Alpha Condé après onze années de présidence. Il fustige "la gabegie" et la "personnalisation du pouvoir" qui régnaient, selon lui, avant le putsch et affirme vouloir "rendre le pouvoir au peuple de Guinée".