L'Entretien

La ministre française des Armées, Florence Parly, a accordé à France 24 et RFI un entretien depuis le Forum international de Dakar. Elle a dénoncé le développement d’une "campagne de désinformation" visant à créer un "discours antifrançais" au Sahel. Selon la ministre, le groupe de mercenaires russes du groupe Wagner "n'est pas à Bamako", mais si elle advenait, une telle situation serait inacceptable : tous les efforts de Paris sont orientés afin "qu’une telle menace ne se matérialise pas".

Florence Parly s’est exprimée sur France 24 et RFI depuis la capitale sénégalaise où se tient le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. La ministre des Armées explique que les violences contre un convoi militaire français au Burkina Faso et au Mali fin novembre ont été suscitées par une campagne de désinformation visant à entretenir un "discours antifrançais".

Sans citer la Russie, elle affirme qu’un "certain nombre de compétiteurs" cherchent à saper la légitimité de l’opération française en répandant des mensonges, notamment celui selon lequel la France arme les jihadistes. Elle affirme qu’un travail conjoint d’enquête avec les autorités nigériennes pour déterminer les circonstances des incidents qui ont causé des morts et des blessés.

Selon Florence Parly, les autorités maliennes cherchent à faire venir un soutien militaire de la société de sécurité russe Wagner afin de se maintenir au pouvoir au-delà de la date annoncée. Elle affirme que tout sera fait afin d’empêcher l’implantation de Wagner au Mali et que le message a été passé très clairement aux autorités maliennes. "Il faut continuer comme nous le faisons depuis des semaines à mettre en garde les autorités maliennes contre les conséquences que pourrait avoir l'arrivée de Wagner au Mali", déclare-t-elle.

