L'Entretien

Le ministre taïwanais des Affaires étrangères Joseph Wu, a accordé une interview à France 24 depuis Taipei. Il a mis en garde contre la menace militaire chinoise qualifiée de "très sérieuse", qui nécessite que Taïwan "se prépare" à une éventuelle action militaire chinoise, "qu'il s'agisse d'une invasion totale ou d'une petite escarmouche avec notre armée".

Joseph Wu a déclaré à France 24 que la menace militaire de la Chine contre Taïwan était "très sérieuse" et pas seulement verbale. Il a noté que Pékin avait considérablement modernisé son armée et parlait ouvertement d'"envahir" Taïwan. En réponse, a-t-il expliqué, Taïwan s'est doté de nouvelles armes et se prépare à une éventuelle action militaire chinoise.

Le ministre taïwanais des Affaires étrangères a déclaré qu'il s'attendait à ce que les États-Unis aident Taïwan en cas d'invasion chinoise, mais a souligné que son pays devait être prêt à se défendre de manière autonome. Il a insisté sur le fait qu'on ne peut croire la Chine lorsqu'elle prétend que Taïwan serait gouverné selon la formule "un pays, deux systèmes", soulignant la répression de ces dernières années à Hong Kong.

Joseph Wu s'est enfin félicité de l'ouverture d'une ambassade de facto en Lituanie portant le nom de "Taiwan" au lieu de l'habituel "Taipei", y décelant là le symbole du changement de perception en cours dans les capitales occidentales vis-à-vis de Pékin. Il espère que d'autres pays occidentaux "comprendraient" cette décision.

