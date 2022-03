L'Entretien

Jean-Yves Le Drian : "je ne croirai Moscou que sur des actes" de désescalade en Ukraine

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a accordé mercredi un entretien exclusif à France 24 et RFI depuis le Quai d'Orsay, à Paris. Après les annonces faites la veille par le Kremlin, selon lesquelles Moscou réduirait radicalement son activité militaire autour de Kiev et Tchernihiv en Ukraine, le ministre, prudent, ne lit que du "déclaratif". Et aucun acte sur le terrain, notamment pas à Marioupol, dont il qualifie le siège par l'armée russe d'"effroyable".