L'Entretien

Dans un entretien accordé à France 24, le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba estime qu'il est difficile pour la Russie d'admettre ce qui est arrivé jeudi 14 avril à son croiseur "Moskva" : "La vérité est que le vaisseau amiral se trouve au fond de la mer Noire." Le ministre encourage tous les pays, dont la France, à suivre l'exemple des États-Unis en augmentant l'envoi de matériel de défense à son pays. Pour lui, "les atrocités commises par la Russie devraient être qualifiées de génocide".

Selon Dmytro Kouleba, la Russie a frappé avec des missiles plusieurs villes ukrainiennes, dont la capitale Kiev, dans la nuit de jeudi à vendredi. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères rejette l'idée que c'est une réponse au naufrage du "Moskva", le navire amiral de la Russie en mer Noire ; il souligne que la Russie n'a pas besoin de raisons puisqu'elle fait la guerre à l'Ukraine depuis des semaines.

Si Dmytro Kouleba refuse de confirmer formellement que le naufrage du "Moskva" a été causé par une frappe ukrainienne, il affirme que l'Ukraine n'a pas peur de toucher des cibles qui constituent une menace. Il souligne que Vladimir Poutine "doit être vaincu par tous les moyens – militairement, politiquement et économiquement".

Le chef de la diplomatie ukrainienne affirme également que les crimes commis par la Russie à Marioupol sont pires que ceux commis à Boutcha et que Moscou dissimule les preuves de ses crimes en utilisant des crématoriums mobiles. Il admet que de tels crimes compliquent les pourparlers avec la Russie, affirmant que les actuelles discussions n'ont fait aucun progrès, que Vladimir Poutine se concentre désormais sur une solution militaire et que l'avenir de la guerre se décidera sur le champ de bataille et non à la table des négociations.

Dmytro Kouleba explique que les partenaires internationaux de l'Ukraine, en particulier les États-Unis, livrent désormais des armes en plus grand nombre et de meilleure qualité. Il se félicite tout particulièrement de la livraison d'obus d'artillerie aux normes de l'Otan et exhorte les autres pays de l'Alliance à livrer des armes sophistiquées. Estimant que "l'Allemagne peut faire beaucoup plus" à cet égard, il exhorte le gouvernement allemand à autoriser la fourniture d'armes lourdes à son pays.

Le diplomate se félicite de la décision de la France de ramener son ambassade à Kiev et souhaite également que Paris livre plus d'armes. La France lui a donné l'impression qu'elle serait favorable à un embargo pétrolier contre la Russie au niveau de l'Union européenne, assure-t-il par ailleurs. Pour lui, la politique de certains pays européens estimant avant la guerre qu'il était crucial de continuer à parler à Vladimir Poutine a échoué. "Nous demandons à Berlin et à Paris de reconsidérer cette politique. Il est temps de prendre une position ferme contre Poutine. Ce n'est pas le moment d'essayer de lui plaire. Il est temps de changer l'approche française de la Russie."

