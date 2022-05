L'Entretien

Dans un entretien à France 24, Tiéman Hubert Coulibaly, ancien ministre malien, notamment aux Affaires étrangères et à la Défense, affirme que la junte à la tête du Mali a "l'agenda caché" de se maintenir au pouvoir. Il décrit la "chape de plomb" qui s’est abattue sur le pays, et les menaces qui ont forcé les dirigeants politiques au silence ou – comme dans son cas – à l’exil.

Tiéman Hubert Coulibaly explique avoir demandé au colonel Assimi Goïta, le chef de la junte, d’ouvrir un véritable dialogue national mais que celui-ci a refusé. Ce faisant, les sanctions imposées par la Cédéao vont avoir des conséquences dramatiques sur l’économie du pays.

L'ancien chef de la diplomatie malienne regrette l’escalade verbale entre Paris et Bamako, tout en estimant que la récente dénonciation par le Mali des accords de défense avec la France est avant tout déclarative, notant que le retrait des forces françaises est d’ores et déjà engagé. Il "espère" que les tensions ne conduiront pas à une véritable rupture entre la France et le Mali, estimant que ce serait "extrêmement dommage".

S’il trouve "bien" que le Mali ait des relations avec la Russie, il dénonce la présence, désormais confirmée par le ministre russe des Affaires étrangères lui-même, de mercenaires de la société de sécurité privée Wagner sur le sol malien.

