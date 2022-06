L'Entretien

Christophe Lutundula Apala, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, s’est entretenu avec France 24 depuis Kinshasa. Tandis qu’une escalade de tensions avec le Rwanda fait craindre fait planer le spectre d’un conflit ouvert entre les deux pays, le ministre "n’exclut aucune option", mais maintient sa confiance dans les instances médiatrices, et affirme que la RDC n’a jamais envisagé de "faire la guerre à qui que ce soit" parmi ses voisins.

Le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Apala réagit également à la venue du roi des Belges Philippe, attendu mardi 7 juin à Kinshasa pour sa première visite officielle en République démocratique du Congo (RDC). Elle se déroulera sur fond de travail de mémoire et de réconciliation entre la Belgique et son ancienne colonie et s'inscrira, selon Christophe Lutundula Apala, dans le processus de "relance de la coopération avec la Belgique." Il espère qu'elle contribuera à "laver l'Histoire de sa saleté" grâce à un dialogue constructif entre le souverain belge et le président Félix Tshisekedi. Un processus qui passe également par le prochain rapatriement de Belgique d'une relique de Patrice Lumumba, héros de l’indépendance congolaise.

