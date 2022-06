L'Entretien

Depuis le 24 février, l'Ukraine s'emploie à contenir l'invasion russe également dans la sphère numérique. France 24 s’est entretenu avec George Dubinskiy, vice-ministre ukrainien de la Transformation numérique. Il explique depuis Kiev que l’Ukraine, qui a subi plusieurs cyberattaques de grande ampleur bien avant le 24 février, est en "guerre informatique" contre Moscou depuis 2014. Elle défend "non seulement ses frontières terrestres, mais aussi numériques".

George Dubinskiy s’est réjoui sur France 24 de la "réactivité" du mécène et milliardaire Elon Musk, qui a envoyé en Ukraine plus de 10 000 kits de connexion à internet via le système satellite Starlink, à la demande de Kiev, en février. Disponible à un moment "critique", cette technologie se révèle, selon le vice-ministre, un "moyen très efficace" de contrer les cyberattaques russes.

