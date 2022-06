L'Entretien

Vincent Biruta : "Le Rwanda veut une désescalade pour ne pas entrer en guerre avec la RD Congo"

12:27 Vincent Biruta a accordé un entretien à France 24. © France 24

Par : Marc PERELMAN

Vincent Biruta, ministre rwandais des Affaires étrangères, évoque les tensions qui s'aggravent entre son pays et le voisin congolais. Il confirme qu'un soldat de la RD Congo a été tué, vendredi 17 juin, après être entré au Rwanda et avoir blessé des policiers rwandais. Des manifestations organisées cette semaine à Goma ont entraîné la fermeture des frontières et la rupture de traités liant les deux pays. Des évènements qui alimentent la peur de voir reprendre le conflit meurtrier au Nord-Kivu.