L'Entretien

Alors que la diplomatie est mise à rude épreuve durant cette période dominée par l'invasion russe de l'Ukraine, une redéfinition des relations internationales est en cours. Pour en parler, Cyril Payen reçoit Anne-Claire Legendre, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Elle revient notamment sur le discours du chef de l'État lors de la "conférence des ambassadrices et des ambassadeurs" pendant lequel il a exprimé son désir de voir la France se doter d'une "diplomatie de combat".

Lors de la conférence organisée la semaine dernière à Paris, les ambassadeurs ont été invités à être beaucoup plus présents dans l'espace virtuel. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères explique qu’il faut lutter contre les affirmations sans fondement relayées par des acteurs étatiques et non étatiques, en Afrique et ailleurs. "Nous allons créer et réarmer notre diplomatie avec de nouveaux crédits, des nouveaux emplois créés au Quai d'Orsay, notamment sur ces questions de lutte contre la désinformation", déclare la porte-parole.

