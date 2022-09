L'Entretien

Serguiï Gaïdaï, gouverneur de la région de Lougansk, à l'Est de l'Ukraine, a accordé un entretien à France 24 depuis un lieu secret pour des raisons de sécurité. Il prédit que sa région sera libérée dans les semaines à venir et estime que la contre-offensive dans la région de Kharkiv marque un tournant dans la guerre : elle a prouvé que les Russes se replient s’ils sont confrontés.

Serguïï Gaïdaï craint des affrontements violents dans sa région et indique que les russes frappent déjà des infrastructures civiles. Il affirme que l’ampleur des crimes commis par les Russes contre les civils à Lougansk ne sera connue qu’à l’issue des combats, mais que les preuves de ces crimes sont d’ores et déjà visibles. Selon lui, les Russes ont pour cibles les officiels ukrainiens, ce pourquoi lui et les autres officiels prennent leurs précautions.

Il attend désormais le jour où il pourra se rendre à Lougansk et y accueillir le président Volodymyr Zelensky.

