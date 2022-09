L'Entretien

Umaro Sissoco Embalo : "De lourdes sanctions sont possibles contre la junte guinéenne"

11:13 Umaro Sissoco Embalo, président de Guinée-Bissau et de la Cédéao, dans un entretien à France 24 et RFI à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, le 20 septembre 2022. © Capture d'écran France 24

Par : Christophe BOISBOUVIER | Marc PERELMAN 1 mn

Dans un entretien à France 24 et RFI, le président en exercice de la Cédéao met en garde la junte guinéenne si la transition dure plus longtemps que prévu. Umaro Sissoco Embalo affirme que le sommet extraordinaire de l'organisation, qu'il a convoqué cette semaine à New York, se penchera sur le Mali et la Guinée. Un sommet que le président de Guinée Bissau nie avoir convoqué à la demande du président ivoirien, Alassane Ouattara, en raison de l'affaire de soldats ivoiriens détenus au Mali.