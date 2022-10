L'Entretien

Camille Chalmers : en Haïti, "la solution ne peut pas passer par la répétition des mêmes erreurs"

Par : Marc PERELMAN

En Haïti, crise politique et sécuritaire se mêlent à la crise sanitaire avec le retour du choléra. le secrétaire général de l'ONU appelle à l’envoi "d'une force armée internationale" en Haïti. Camille Chalmers, économiste et représentant de la Plateforme Haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif (PAPDA) revient notamment sur les propos d'Antonio Guterres. Il s'indigne contre cette appel et rappelle que les échecs répétés des missions internationales devraient servir de leçon.